Ubriachi alla guida, due patenti ritirate

Notte di controllo quella tra venerdì 19 e sabato 20 aprile. Nell’ambito dell’attività di prevenzione delle condotte pericolose alla guida e dell’incidentalità stradale, la Polizia Stradale ha effettuato a Parma, in prossimità dei luoghi di intrattenimento dei giovani, un servizio straordinario finalizzato al contrasto della guida in stato di ebbrezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, avvalendosi di un ufficio mobile della Croce Rossa Italiana, con la presenza di personale Medico e Sanitario della Polizia di Stato e della “Squadra Volanti” della Questura di Parma.

Sono state identificate 50 persone e sottoposti a controllo per la verifica dell’assunzione di sostanze alcoliche 30 conducenti di autovetture. Sono state inoltre effettuate, delle verifiche a mezzo di “precursori” finalizzate ad accertare anche l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. In seguito agli accertamenti complessivamente effettuati, due conducenti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria competente in quanto circolavano con un tasso di alcol superiore a 0,8 g/l mentre un altro sanzionato amministrativamente in quanto neo-patentato e il tasso rilevato era superiore a 0. Per i conducenti è scattato l’immediato ritiro della patente di guida per la successiva sospensione. Nel corso della nottata sono state inoltre contestate 4 violazioni amministrative e sequestrata una patente di guida rilasciata dalla Polonia poiché ritenuta falsa.