Ubriachi alla guida e droga nei parchi

Controlli dei carabinieri nei giorni scorsi a Salsomaggiore Terme, anche con alcuni militari in abiti civili. Le verifiche effettuate con l’ausilio dell’etilometro hanno portato alla denuncia in stato di libertà, perché ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, di un 38enne trovato alla guida del veicolo in uso con un tasso alcolemico pari a 1,88 g/l.

I controlli dei parchi e delle zone cittadine maggiormente frequentate hanno permesso di individuare e segnalare alla Prefettura di Parma perché consumatori di stupefacenti un 35enne del Gambia, un 46enne e un 20enne del luogo trovati in possesso di modiche quantità di sostanze psicotrope. Per tutti, si aprirà un procedimento amministrativo di verifiche periodiche, volto a disincentivare il consumo di stupefacenti.

Durante il servizio, i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno controllato 61 autovetture e 77 persone. Ritirata 1 patente di guida, sequestrati 8 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana.