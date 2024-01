Ubriachi alla guida, due automobilisti fermati dai carabinieri: denunciato un 24enne

Un 24enne italiano residente a Parma e un 31enne italiano sono stati fermati mentre guidavano ubriachi dalle pattuglie dei carabinieri che, in totale, hanno controllato 87 persone e 41i veicoli. Il primo conducente, con precedenti di polizia, è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica poiché circolava alla guida della propria auto con un tasso alcolemico di 1.03g/l, ben oltre i limiti di legge. La patente di guida gli è stata ritirata.

Il 31enne, invece, è stato sanzionato amministrativamente poiché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico compreso fra i valori 0.5 e 0.8 g/l, che comporta esclusivamente il ritiro del documento di guida e la comunicazione dell’infrazione alla Prefettura di Parma per i provvedimenti di sospensione di competenza.

Nel corso dei controlli sette persone, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, sono state segnalate in Prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti. Sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish.