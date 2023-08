Ferragosto tra droga e alcool, fermati otto conducenti che guidavano ubriachi: giovani al parco con ketamina e hashish

In occasione del lungo week-end collegato al ponte di Ferragosto i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno posto in essere un dispositivo rinforzato di controllo del territorio su tutti i comuni dipendenti, finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione stradale e contrastare spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e i reati predatori. Nel corso delle operazioni, a Felino, i militari della Stazione di Sala Baganza, hanno fermato in piazza un 36enne del luogo, trovandogli in tasca, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico. L’uomo è stato denunciato per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e l’arma sequestrata.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, effettuati con gli etilometri lungo le principali vie di comunicazione, finalizzati ad evitare incidenti stradali

causati da condotte di guida imprudenti, le varie pattuglie hanno denunciato 8 persone, trovate alla guida con un tasso di alcool tra 1,40 e 2,80 g/l. Altre 6 persone sono state sanzionate in via amministrativa, in quanto il loro tasso alcolico, oltre il consentito, era inferiore a 0,80 g/l. A tutti è stata ritirata la

patente.

Non sono mancati infine i controlli nei parchi e nelle aree di aggregazione e ritrovo di giovani, che hanno consentito di segnalare alla prefettura come

consumatori di stupefacenti 8 persone, tra i 20 e i 30 anni, trovati con piccoli quantitativi di hashish, erba e ketamina, tutti sequestrati dai militari.