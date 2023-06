Ubriachi al parco Ducale si spintonano e infastidiscono i passanti: giovani allontanati dai carabinieri

Nella serata di ieri, 13 giugno, nell'area giochi del Parco Ducale, un gruppetto di ragazzi, forse a causa di un abuso di bevande alcoliche, ha iniziato a scherzare un pò troppo, insultandosi, spintonandosi ed iniziando ad esagerare e creare scompiglio fra i presenti. L’immediato intervento di una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Parma, già presente nel parco, ha consentito di identificare e redarguire alcuni dei giovani responsabili, mentre gli altri si sono allontanati spontaneamente dall’area, raffreddando eventuali dissapori o contese che avrebbero potuto sfociare in accesi diverbi.

L’attività condotta nel Parco Ducale, nel Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa e in via San Leonardo ha permesso di recuperare circa 15 grammi fra hashish e marijuana, trovato nella disponibilità di sette giovani fra i 17 e 23 anni segnalati quali assuntori alla Prefettura di Parma.

I Carabinieri della Compagnia di Parma, stanno infatti tenendo particolarmente alta la guardia in tutte le zone di intensa frequentazione da parte di famiglie e giovani in questi primi giorni senza scuola. Massiccio il dispiegamento di forze, che ha visto il coinvolgimento di Carabinieri giunti in rinforzo anche dalle Stazioni della Pedemontana, per presidiare con numerose pattuglie in auto e in moto 24 ore su 24, di giorno, pomeriggio, sera e notte la Città Ducale. Intensa è stata l’attività di controllo in Oltretorrente, San Leonardo, via Monte Altissimo e nel Parco Ducale.

Nella sola giornata di ieri sono state controllate 147 persone, di cui molti nella fascia 16 – 20 anni, spesso responsabili di intemperanze giovanili, di cui la presenza spesso è la maggiore deterrenza. L’intensificazione dei controlli, con la presenza massiccia di più pattuglie, continuerà nei prossimi giorni anche nei altri quartieri di Parma.