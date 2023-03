Ubriaco si addormenta sull'autobus, quando si sveglia c'è la polizia: 32enne sanzionato

Ieri sera alle ore 21.30 circa, i poliziotti sono intervenuti in zona centro su richiesta di un autista della Tep, per la presenza a bordo di una persona in palese stato di ebbrezza alcolica che si rifiutava di scendere dal mezzo.

I poliziotti saliti a bordo hanno riscontrato l’effettiva presenza di un uomo straniero 32enne che al momento del controllo si era addormentato sul sedile.

Il soggetto privo di qualsiasi documento è stato invitato a dichiarare le proprie generalità ed identificato per un cittadino ghanese. Lo stesso presentava tutti i sintomi dello stato di ebbrezza alcolica: alito vinoso, tono molto alto della voce, modo di parlare sconnesso ed equilibrio precario.

Dagli accertamenti esperiti sulle banche dati, è emerso che lo stesso non fosse in regola con le norme inerenti il permesso di soggiorno. Per questo motivo l’uomo è stato preso in carico dall’Ufficio Immigrazione al fine di verificare la sua posizione sul territorio nazionale. Al termine degli accertamenti e del fotosegnalamento effettuato dalla Polizia Scientifica, l’uomo è stato sanzionato dagli Agenti delle Volanti per ubriachezza molesta.

Nel corso del servizio le pattuglie hanno capillarmente controllato il centro città predisponendo 4 posti di controllo lungo le arterie di accesso alla città. Sono state identificate 185 persone e controllate 65 macchine.