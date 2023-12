E' ubriaco e finisce con l'auto contro il marciapiede, poi aggredisce i carabinieri: 51enne arrestato

Due notti fa una pattuglia della Sezione radiomobile della Compagnia di Parma, in servizio perlustrativo nella zona Ex Area Salamini, ha notato una piccola utilitaria che era andata a collidere contro un marciapiede, con i fari abbaglianti accesi e con all’interno un uomo, che alla vista dei carabinieri spegneva i fari ed azionava le quattro frecce di emergenza.

La pattuglia avvicinatasi all’autovettura, intimava all’uomo di scendere per procedere ad un controllo di Polizia. Fin da subito l’uomo evidenziava tutti i sintomi derivanti dall’abuso di sostanze alcoliche e pertanto veniva invitato a sottoporsi all’alcooltest. L’uomo si rifiutava categoricamente ed assumeva al contempo un atteggiamento aggressivo, sia verbale che fisico. I militari hanno cercato di riportarlo alla calma, senza ottenere alcun risultato.

In men che non si dica, l’uomo è passato dall’aggressività verbale a quella fisica, ha iniziato a sbracciare e spintonare i Carabinieri tentando di colpirli. L’uomo ha anche cercato di allontanarsi dal luogo del sinistro incamminandosi lungo la via Emilia. A quel punto i Carabinieri decidevano di accompagnarlo in Caserma, ma l’uomo in tutta risposta come si dice in gergo opponeva ancora una volta una vivace resistenza. Ha iniziato a divincolarsi, a sbracciare, a tentare di colpire i militari, ostacolandoli in tutto e per tutto nel tentativo di caricarlo in macchina.

A seguito dei fatti sopra narrati, il 51enne è stato dichiarato in stato di arresto perché ritenuto responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato accompagnato presso la propria residenza in regime di detenzione domiciliare, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.