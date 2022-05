Notte di controlli, ubriaco al bar molesta i clienti e aggredisce i carabinieri: a Felino bloccato un pusher

E' entrato in un bar di Pontetaro dopo aver alzato troppo il gomito ed ha iniziato a molestare gli altri clienti. Ad un certo punto il titolare del locale ha chiamato i carabinieri. Un uomo, poi identificato e denunciato, si è reso protagonista di un grave episodio nella serata di ieri, giovedì 12 maggio, nel comune di Noceto.

Quando i militari sono arrivati sul posto l'uomo ha iniziato ad insultarli e a minacciarli pesantemente. Dopo qualche minuto i carabinieri della radiomobile sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in caserma. Per l'aggressore sono scattate alcune denunce per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

I carabinieri della compagnia di Salsomaggiore hanno effettuato diversi controlli nei comuni di Noceto, Felino e Sala Baganza, integrando le pattuglie delle locali stazioni con le “gazzelle” del radiomobile e personale in abiti civili dell’Aliquota operativa. Sono state identificate oltre 80 persone e sono stati controllati più di 60 mezzi



Una pattuglia di Noceto, nei pressi della Frazione di Costamezzana, ha notato due giovani in atteggiamento sospetto a bordo di un’autovettura parcheggiata in una zona buia. I militari hanno identificato le due persone a bordo, un ragazzo e una ragazza cha apparivano sin da subito nervosi ed evasivi sui motivi della loro presenza in quel luogo. Dopo la perquisizione i carabinieri hanno trovato, nella disponibilità di uno dei due ragazzi, oltre 5 grammi di hashish e un coltellino a serramanico.

Il giovane è stato denunciato per detenzione illecita di stupefacenti e porto ingiustificato di arma. La ragazza, trovata con una piccola quantità di hashish, è stata segnalata alla Prefettura di Parma come consumatrice. Le è stata ritirata anche la patente: era infatti alla guida dell'auto.

Nel comune di Felino, i carabinieri di Sala Baganza, hanno controllato due persone all'interno di un'aiuto. Il conducente è stato trovato con oltre 20 grammi di hashish, verosimilmente destinato alla vendita, ed un coltellino a serramanico con residui della stessa sostanza sulla lama, evidentemente utilizzato per tagliare le dosi.

Per lui quindi è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spccio di sostanze stupefacenti e per porto abusivo di arma da taglio. Il secondo giovane, che aveva circa mezzo grammo di hashish appena acquistato e destinato all’uso personale, è segnalato alla Prefettura di Parma.