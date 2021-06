Ubriaco aggredisce un indiano al parco Ducale: denunciato 30enne somalo

Prima ha spinto a terra e danneggiato la bicicletta di un cittadino indiano senza alcun motivo apparente, poi ha opposto resistenza ai poliziotti delle Volanti che sono giunti sul posto per cercare di riportare la calma. Un somalo di 30 anni, sotto l'effetto di sostanze alcoliche, ha creato scompiglio ieri all'interno del parco Ducale: gli agenti erano già nell'area verde per effettuare alcuni controlli, in collaborazione con i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale. Quando si sono avvicinati il giovane straniero si è opposto al controllo: in tasca aveva un cacciavite.

Il somalo è stato denunciato per i reati di danneggiamento aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto a declinare le proprie generalità e porto di oggetti atti ad offendere.