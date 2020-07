Ubriaco al volante provoca un incidente e scappa, bloccato 36enne di Parma: tasso alcolemico di 4

Stava guidando con un tasso alcolemico di ben sette volte superiore a quello consentito per legge, ovvero di 4 grammi/litro. Un parmigiano di 36 anni è stato bloccato dagli agenti della polizia Locale che lo hanno intercettato dopo essere arrivati sul luogo dell'incidente in cui era rimasto coinvolto con la sua auto. Il conducente, dopo lo schianto, è scappato ma la sua targa è stata registrata da alcuni residenti che l'hanno comunicata agli agenti. Il veicolo è stato intercettato e fermato: per il conducente è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza, oltre che la sospensione della patente. L'incidente è avvenuto alle ore 20.30 di sabato 18 luglio.

Verso mezzanotte un altro conducente ubriaco - uno straniero di 37 anni che guidava con un tasso alcolemico di cinque volte superiore a quello consentito per legge - è stato bloccato dagli agenti della polizia Locale. L'uomo infatti, dopo essere stato coinvolto in un incidente tra via Trento e via Venezia che ha provocato alcuni feriti, è scappato.