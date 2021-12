Ubriaco alla guida, auto sequestrata e patente ritirata

Si schianta in auto contro un palo della segnaletica verticale, era ubriaco. Sabato sera, verso le 18.30, nella zona di sosta dell’Euro Torri, si è verificato un sinistro stradale, per fortuna senza feriti, protagonista un 39 enne, residente a Parma .

La sua Fiat Punto ha terminato la corsa contro il palo della segnaletica verticale presente all’uscita della zona di parcheggio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del nucleo infortunistica della Polizia Municipale di Parma. Le indagini per stabilire la dinamica del sinistro sono ancora in corso; dai rilievi con l’etilometro, però, è emerso che il conducente era in stato d'ebrezza, con un tasso alcolemico di 1,65 g/l in entrambe le prove.

Il veicolo è stato, pertanto, sequestrato, il conducente è stato condotto al comando di strada del Taglio: è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebrezza, con ritiro contestuale della patente di guida ai fini della sospensione.