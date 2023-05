Si ubriacano in un locale, poi danneggiano le auto nel parcheggio e rubano alcuni oggetti: denunciati tre 20enni

Sono entrati in un noto locale della zona, sono usciti completamente ubriachi ed hanno pensato bene di danneggiare le auto parcheggiate e di rubare alcuni oggetti, un paio di occhiali di marca e una cassa acustica dal valore di qualche centinaia di euro. L'episodio si è verificato nel fine settimana a Sala Baganza. Per gli autori del gesto, tre giovani 20enni residenti in un comune limitrofo, è scattata una denuncia per danneggiamento e furto aggravato in concorso.

I proprietari delle auto prese di mira, dopo aver accertato il fatto, si sono rivolti ai carabinieri della locale stazione per presentare denuncia, sia per il danneggiamento, che per i furti patiti. I carabinieri, ascoltando alcuni testimoni, individuati fra gli altri avventori presenti nel locale, ed analizzando i sistemi di videosorveglianza individuati, sono riusciti a risalire alla targa dell’auto usata dai tre per allontanarsi dalla zona.

Le informazioni così raccolte, sono state determinanti, unitamente alla visione delle ulteriori telecamere presenti sul tragitto percorso dal veicolo fuggito, per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi ed individuare i tre giovani 20enni responsabili dei fatti, i quali convocati in caserma, hanno ammesso le proprie responsabilità. I tre sono stati quindi denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuti responsabili di danneggiamento e furto aggravato in concorso.