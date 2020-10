Ubriaco chiede da bere, non mette la mascherina e aggredisce i carabinieri: 57enne arrestato

Ha chiesto al barista di versarli altri alcolici ma era visibilmente ubriaco ed il gestore del locale si è rifiutato. Un 57enne è stato arrestato dai carabinieri di Borgotaro all'interno di un bar di Bedonia: l'uomo, dopo il rifiuto del barista, ha iniziato a molestare gli altri clienti cercando di prendere da bere dai loro tavoli. Il titolare ha chiesto all'uomo di indossare la mascherina ma la sua risposta è stata violenta.

I carabinieri sono arrivati sul posto in pochi istanti: il 57enne si è scagliato contro un militare provocandogli una ferita al braccio e una prognosi di 15 giorni. Il cliente del bar è stato arrestato per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L'arresto è stato convalidato dal Giudice che lo ha rimesso in libertà con l'obbligo di firma.