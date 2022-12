Ubriaco colpisce la madre alla testa con una padella e la manda all'ospedale: arrestato 28enne

Un 28enne è stato arrestato a Montechiarugolo dove vive con i genitori, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. A denunciarlo è stata la madre,

già vittima in passato insieme al marito, del figlio prepotente e violento. Ieri sera, mentre erano a tavola un nuovo raptus del giovane che, in evidente

stato di ebbrezza alcolica, dopo aver discusso con i genitori ed essere stato ripreso dalla mamma ha afferrato una padella e, con violenza, ha colpito alla

testa la donna subito difesa dal marito. Insieme hanno chiamato i Carabinieri ed il 118 per i soccorsi.

Quando la pattuglia della Stazione di Monticelli Terme è giunta sul posto la donna, molto provata, continuava a ripetere di avere paura del figlio e che tali episodi non erano nuovi e che lo stesso, dopo averla ferita con la padella, negava di essere il colpevole. Condotto in caserma è stato arrestato ed associato alla casa circondariale di Parma. La madre, medicata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore, è stata dimessa con una prognosi di 8 giorni per ferita lacero contusa.