Gli ritirano la patente, si presenta ubriaco dalla polizia locale e lancia l'acido muriatico contro le auto: denunciato

Si è presentato ubriaco, dopo aver comprato due bottiglie di acido muriatico in un negozio, davanti al comando della polizia locale e ha gettato il potente liquido corrosivo contro alcune auto di servizio, provocando danni per migliaia di euro. Tutto in pieno giorno: l'incredibile vicenda si è verificata a Fidenza nel pomeriggio di lunedì 9 maggio nei pressi della stazione.

L'uomo è stato denunciato per danneggiamento, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale, visto che si è opposto al controllo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale e dal comandante Stefano Ante, infatti l'uomo si è presentato alle sei del pomeriggio nei pressi di un'area in cui erano parcheggiate alcune auto di servizio. Poco prima era andato da Tigota a comprare le bottiglie di acido.

In pochi istanti si è diretto verso i mezzi, ha aperto le bottiglie e ha lanciato l'acido contro la carrozzeria. I danni ammontano a qualche migliaia di euro. Subito dopo il fatto gli agenti hanno ricostruito l'episodio ed individuato l'autore del folle gesto. Portato al comando l'uomo ha ammesso di aver agito per vendetta. Qualche tempo prima, infatti, aveva subito il ritiro della patente.