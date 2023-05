Ubriaco al volante: a zig zag in via Sidoli, sbanda e invade la carreggiata opposta. Denunciato 53enne

Ubriaco al volante è stato denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile impegnati in un pattugliamento nella zona di via Sidoli. Nei guai, ieri sera, 3 maggio, è finito un 53enne notato dalla pattuglia mentre transitava nella via sbandando e impegnando la corsia opposta creando pericolo per la circolazione stradale. Una volta fermato e fatto scendere dall’auto ha manifestato un forte alito vinoso, fatica a deambulare e proferiva frasi sconnesse non ricordando neanche dove si trovasse. Condotto in caserma inevitabile per lui è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza con il contestuale ritiro della patente di guida. L’auto è stata affidata alla compagna dell’uomo.