Ubriaco e senza patente tenta di forzare il posto di blocco: multa di oltre 5 mila euro

Lo hanno riconosciuto perchè solo qualche giorno prima lo avevano controllato mentre guidava ubriaco e hanno deciso di fermarlo poichè non avrebbe dovuto essere alla guida di un veicolo. Gli agenti della polizia Locale di Fontevivo hanno intimato l'alt ad un 47enne residente in zona: il conducente a quel punto, ha cercato di scappare ma la sua corsa è stata fermata dopo un breve inseguimento lungo la via Emilia. Il conducente - a cui gli agenti avevano ritirato la patente solo quattro giorni prima per guida in stato di ebrezza - era completamente ubriaco. L'alcoltest ha stabilito che l'uomo guidava con un tasso alcolemico di tre volte superiore a quello consentito. Per il 47enne è scattata una maxi multa da oltre 5 mila euro: ora rischia anche la confisca dell'auto.

