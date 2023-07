Si ubriaca in un bar di Fornovo, poi molesta i clienti e aggredisce i carabinieri: 30enne denunciato

Si è ubriacato all'interno di un bar di Fornovo, poi è andato in escandescenza ed ha iniziato a molestare i clienti. A quel punto il proprietario ha chiamato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati sul posto se l'è presa anche con loro. Giornata di follia per un 30enne, residente in Val Taro. L'uomo infatti ha iniziato subito a spintonare i carabinieri, presenti con una pattuglia di Sala Baganza e una di Noceto in supporto, cercando lo scontro fisico.

Il 30enne continuava ad urlare. I militari hanno tentato di contenerlo, impedendogli di fare del male a se stesso o agli altri clienti. Poco dopo hanno chiamato il personale del 118 per accompagnarlo presso il pronto soccorso a smaltire le conseguenze dell’abuso di alcool. Alla fine la professionalità dei militari ha permesso di risolvere la situazione senza che nessuno rimanesse ferito. L’uomo è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato in via amministrativa per ubriachezza.