Ubriaco lancia bottiglie di vetro contro i passanti: 32enne denunciato

Paura nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 23 febbraio, vicino alla stazione, in via Monte Altissimo a Parma. Un giovane, completamente ubriaco, ha iniziato a lanciare bottiglie di vetro in strada, dopo averle raccolte dalla campana. Una donna, che stava passando in zona in quel momento, ha chiamato la polizia: secondo il suo racconto infatti il 32enne, poi denunciato, stava lanciando rifiuti in strada. Ad un certo punto, dopo che ha chiesto al ragazzo di smettere, ha iniziato a lanciare anche bottiglie e barattoli di vetro. Fortunatamente non ha colpito nessuno. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle volanti: il 32enne tunisino, in evidente stato di ubriachezza, ha iniziato ad urlare frasi sconnesse. Bloccato e condotto in Questura è stato identificato e denunciato per getto pericoloso di cose e sanzionato per ubriachezza molesta. Nei suoi confronti è stata applicata anche una sanzione da 100 a 300 euro, previste dal regolamento sul decoro urbano ed è stato proposto anche un Daspo urbano.