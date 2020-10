Ubriaco scaglia una bottiglia contro una pattuglia dei carabinieri e cerca di aggredirli: arrestato 46enne

Ha scagliato una bottiglia contro una pattuglia dei carabinieri che stava passando, proprio in quel momento, davanti al Teatro Regio di Parma, in pieno centro cittadino. Un 46enne è stato arrestato dai militari che, con fatica, sono riusciti a bloccarlo. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, domenica 11 ottobre: una pattuglia stava passando in centro per alcuni controlli. Il 46enne, che aveva bevuto troppo ed era visibilmente ubriaco, ha visto l'auto dei carabinieri e ha lanciato la bottiglia contro la pattuglia. I militari, a quel punto, si sono fermati e sono riusciti, a fatica, a bloccarlo ed ammanettarlo. L'uomo è stato arrestato per violenza a pubblico ufficiale: attualmente si trova presso le camere di sicurezza della caserma in attesa del processo per direttissima.

