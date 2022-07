Ubriaco, minaccia la ex: denunciato

Denunciato per ubriachezza molesta, patente ritirata e mezzo sequestrato. Questo quanto è accaduto a un 46enne che dopo aver importunato la ex fidanzata si fa trovare dai militari della Radiomobile, chiamati dalla donna, alla guida dell’autovettura vicino alla casa di lei. Sottoposto a controllo risulta positivo all’alcoltest con tasso alcolemico superiore a 1.2 g/l.

L'attività dei carabinieri ha portato alla denuncia per minacce e lesioni, un 50enne che ha percosso la moglie procurandole lividi ad un braccio. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono stati fermati 7 individui i quali, da alcoltest, sono risultati positivi e oltre al limite consentito. Per tutti ritiro della patente e per alcuni anche la denuncia all’Autorità Giudiziaria nonché il sequestro del mezzo.