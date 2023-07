Ubriaco in un market di via Verdi molesta i clienti e i passanti, poi prende a calci e pugni i poliziotti: 44enne denunciato

La polizia di stato ha denunciato uno straniero per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, sanzionandolo contestualmente per ubriachezza.

Ieri pomeriggio, le volanti impegnate nell’ordinaria attività di controllo sono intervenute in Via Verdi, nei pressi dell’esercizio commerciale “Esselunga”, a seguito della segnalazione della presenza di un uomo di colore in stato di escandescenza e molesto.

Giunti sul posto i poliziotti hanno subito individuato la persona segnalata in evidente stato di ebbrezza che, urlando, rivolgeva frasi sconnesse all’indirizzo delle persone in transito lungo la via, impedendone l’accesso agli esercizi commerciali presenti in zona.



L’uomo, identificato come un cittadino ivoriano 44enne regolare, ha cercato sin da subito di eludere il controllo di polizia sferrando calci e pugni verso gli operatori intervenuti. Durante le fasi del controllo ha sempre mantenuto una condotta molesta, proferendo frasi offensive ed ingiuriose all’indirizzo degli operatori.

L’uomo, con non poca difficoltà, è stato fatto accomodare all’interno dell’autovettura di servizio, dove ha continuato a sferrare pugni e calci. Tale condotta ostativa è proseguita anche una volta giunti in Questura, dove l’uomo ha altresì rifiutato di declinare le proprie generalità ai fini dell’identificazione.

Grazie agli accertamenti in banca dati, è stato possibile identificare compiutamente il soggetto, già noto alle forze dell’ordine.

Al termine dell’attività il 44enne è stato denunciato per Resistenza e Oltraggio a pubblico ufficiale e per che rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. E’stato altresì sanzionato per ubriachezza e ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.L. 14/17 con contestuale ordine di allontanamento.

L’uomo, anche in considerazione del suo stato, è stato affidato alla cura del personale del 118 nel frattempo intervenuto, che ha provveduto ad accompagnarlo in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.