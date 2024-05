Ubriaco, esce di strada e provoca un incidente: 20enne denunciato

I Carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile di Borgo Val di Taro, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma, per guida in stato di ebrezza alcolica un 20enne della zona. Una pattuglia nel corso di un servizio perlustrativo è intervenuta, su richiesta della Centrale Operativa, sulla scena di un sinistro stradale, con feriti, anche se fortunatamente lievi. Giunti sul posto, notavano subito un ragazzo scosso, che non sapeva ben spiegare la

dinamica dell’uscita di strada ed è quindi apparso subito in condizioni non idonee alla guida; i sintomi c’erano tutti, occhi lucidi, alito vinoso, difficoltà nell’interloquire con i militari.

Sottoposto al test alcolemico, mediante l’utilizzo dell’etilometro in dotazione alla pattuglia, è risultato “positivo” ad entrambe le prove evidenziando una quantità di alcol in corpo pari a 1,10 g/L, superiore al limite consentito dalla legge. Ai Carabinieri non è rimasto altro da fare che denunciare in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria il 20enne per guida in stato di ebrezza alcolica e contestualmente ritiragli la patente di guida che è stata trasmessa alla Prefettura di Parma per le determinazioni di competenza. Inoltre, vista la condizione di neopatentato, si è provveduto ad affidare l’autovettura a terzi e a sottrargli, anziché 10 punti dalla patente, 20 perché patentato da meno di 2 anni.