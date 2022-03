Ubriaco sfreccia in contromano per le vie del centro e sfugge ai controlli, poi si schianta: denunciato 25enne

Si è messo alla guida della sua auto completamente ubriaco ed ha iniziato a percorrere le strade del centro storico di Parma a tutta velocità poi, quando i carabinieri hanno deciso di fermarlo per un controllo, ha accelerato ed ha cercato di scappare. Poi si è schiantato in via Carducci contro uno scooter e una bicicletta parcheggiati. Un 25enne è stato bloccato e denunciato dai militari della sezione radiomobile con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato d’ebbrezza alcolica e sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'episodio è avvenuto nel corso della notte tra lunedì 7 e martedì 8 marzo. I carabinieri, dopo aver ricevuto la segnalazione di un'auto in fuga per le vie del centro storico, si sono portati sul posto per un controllo. In via Mazzini i militari hanno visto arrivare un'auto a tutta velocità ed hanno intimato l'alt con i dispositivi luminosi e la paletta. Il conducente, però, ha accelerato ed è scappato: si è diretto, sempre a folle velocità, verso via Mariotti, proseguendo poi per via Pigorini ed inboccando contromano via Carducci.

La sua corsa è finita proprio in questa via, all'altezza del civico 2: l'auto si è infatti schiantata contro alcuni paletti, una bicicletta ed uno scooter parcheggiati. Il 25enne è stato fermato e sottoposto ad accertamenti medici all'0spedale Maggiore: il suo tasso alcolemico era di 2.55 grammi/ltro. Il giovane è risultato positivo anche al'uso di stupefacenti. Dopo l'identificazione è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato d’ebbrezza alcolica e sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e segnalato alla Prefettura come consumatore.