Ubriaco e molesto alle sette di pomeriggio in via Montanara: 30enne denunciato

Stava girovagando nella zona di via Montanara, nei pressi dell'edicola, e non si reggeva in piedi. Un 30enne colombiano, completamente ubriaco, che ha rifiutato il trasporto con l'ambulanza al pronto soccorso, è stato identificato e denunciato per ubriachezza molesta dai poliziotti delle Volanti, che sono giunti sul posto dopo una segnalazione.

L'episodio si è verificato verso le ore 19.30 di ieri, mercoledì 13 aprile. Sul posto, oltre agli agenti, sono arrivati anche i sanitari del 118. Il giovane, che aveva abusato di sostanze alcoliche nel corso del pomeriggio, è stato invitato a salire sull'ambulanza per andare in ospedale, viste le sue condizioni. L'uomo però si è rifiutato categoricamente di farlo. Il 30enne, sprovvisto di documenti, ha riferito di essere nato in Colombia.

Accompagnato in Questura per l'identificazione è stato fotosegnalato dalla polizia scientifica. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo, incensurato, non aveva il permesso di soggiorno ed era quindi irregolare sul territorio italiano. Il 30enne è stato denunciato per ubiachezza molesta e messo a disposizione dell'ufficio Immigrazione, che verificherà la sua posizione amministrativa.