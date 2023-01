Ubriaco in via Repubblica prende a calci un'auto, poi minaccia i poliziotti: 30enne denunciato

Ieri pomeriggio alle ore 17.50 circa, durante la normale attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del crimine diffuso, il personale delle Volanti della Polizia di Stato è intervenuto, d’iniziativa in via Repubblica, poiché ha notato un uomo che inveiva contro un automobilista in transito a bordo della propria autovettura sferrando calci e pugni al veicolo.

Vista la scena gli operatori sono immediatamente scesi dalla macchina e hanno fermato l’uomo per ricostruire l’accaduto.

L’uomo – identificato successivamente per un cittadino italiano 30enne – in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di alcolici, accentuato dall’equilibrio instabile, ha riferito agli operatori di essere stato investito dall’autovettura che nel frattempo si era dileguata.

Inoltre ha iniziato a inveire contro gli operatori, indirizzando nei loro confronti frasi offensive ed ingiuriose e rifiutandosi di fornire le proprie generalità.

Gli operatori di Polizia hanno cercato di calmare l'uomo, che nel frattempo si era messo al centro della carreggiata impedendo la regolare circolazione stradale e rifiutandosi di spostarsi.

Con non poca fatica gli operatori riuscivano a farlo spostare, grazie all’intervento di un’altra pattuglia giunta in ausilio per assicurare la corretta viabilità.

Durante le fasi del controllo, l’uomo ha sempre mantenuto un comportamento poco consono, dimostrandosi minaccioso e particolarmente molesto a tratti offensivo e violento e arrivando a scaraventare il proprio cellulare in terra allo scopo di eludere il controllo.

Per queste ragioni, effettuati i controlli di rito gli agenti delle Volanti intervenuti hanno denunciato l’uomo per l’illecito previsto dall’art. 688 c.p. che sanziona la condotta di ubriachezza molesta e per i reati di resistenza minacce e oltraggio a pubblico Ufficiale.