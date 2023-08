Ubriaco taglia la strada alla polizia locale in via Verdi, poi si schianta e aggredisce gli agenti: 50enne denunciato

Ubriaco alla guida di un’auto in via Verdi è stato denunciato a piede libero dagli agenti della polizia locale per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Patente sospesa ed auto sequestrata.

L’uomo, alla guida di una Ford Focus, ha tagliato la strada alla pattuglia delle Polizia Locale che transitava in quel momento in via Verdi, durante i consueti controlli del territorio.

Il 50enne ha perso il controllo del proprio mezzo ed è finito sul lato opposto della strada. Dagli accertamenti effettuati, è risultato positivo al alcol test con un tasso alcolemico cinque volte superiore al consentito. Inoltre si è opposto ai controlli degli agenti reagendo con spintoni, urla e insulti. Condotto al Comando di via del Taglio, è risultato già gravato da numerosi precedenti penali ed è stato denunciato a piede libero per guida in stato d’ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale, patente sospesa ed auto sequestrata.