Udinese-Parma 2-1 | Follia Kurtic, Pereyra ringrazia

Dal nostro inviato

UDINE - D'intesa con il Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Usl di Parma, la società Parma Calcio ha eseguito gli accertamenti necessari sui calciatori e la squadra può partire oggi per la trasferta di Udine. Con queste poche righe, l'Asl di Parma autorizza la partenza della squadra di Fabio Liverani, che aspetta l'esito dei test effettuati prima della partita.

La rosa decimata dal coronavirus e dagli infortuni, mette il tecnico davanti a delle scelte obbligate. Certo, andare a Udine con venti giocatori, dopo una vigilia a dir poco turbolenta – per lo meno atipica – non aiuta l’allenatore del Parma a guardare avanti con serenità. C’è comunque fiducia, spiega il tecnico alla vigilia: “La squadra si è allenata bene, dispiace per i positivi, però gli altri sono abbastanza concentrati”.

Degli altri ne sono rimasti pochi, diciamo così. Davanti a Sepe ci sarà la consueta linea dei quattro, che deve fare a meno di Osorio e Valenti, volti nuovi che rimandano l’appuntamento con l’esordio. Non convocati, i due difensori sudamericani lasceranno il posto alla vecchia guardia. Iacoponi e Bruno Alves sono affiancati dunque da Laurini a destra e Pezzella a sinistra. Davanti, senza né Inglese né Cornelius, ci sarà spazio per la coppia rapida. Gervinho-Karamoh saranno probabilmente sorretti da Kucka, che però è arrivato solo venerdì dal tour con la maglia della Slovacchia.

Bisogna valutare bene le scelte anche in mediana, dove c’è un’apparente abbondanza. Cyprien e Sohm saranno della partita, titolare il primo, probabile l’impiego per il secondo. Il regista potrebbe essere il francese, con Brugman che rischia il posto e con Grassi che lo insidia. Occhio anche al brasiliano Hernani, in risalita nelle quotazioni di Liverani.

IL TABELLINO

UDINESE-PARMA

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Majo, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Okaka, Lasagna. All: Gotti

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Gervinho, Karamoh. All: Liverani