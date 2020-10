Il Parma va a Udine con venti convocati: prima della partita altri test

Il gruppo squadra che viaggerà verso Udine, in accordo con le autorità preposte, a 24 ore dalla gara effettuerà un nuovo ciclo di tamponi. Atteso il risultato entro quattro ore dal fischio di inizio. Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ulteriore ciclo di tamponi rapidi svolti nel primo pomeriggio ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatto salvo per un atleta, asintomatico, che è stato prontamente isolato e non prenderà parte alla trasferta di Udine.

Il gruppo squadra che viaggerà verso Udine, in accordo con le autorità preposte, a 24 ore dalla gara effettuerà un nuovo ciclo di tamponi. Il risultato degli stessi arriverà entro quattro ore dal fischio d’inizio dell’incontro in programmma domani alle 18:00 alla “Dacia Arena”, valido per la quarta giornata di Serie A 2020/21.

Questi i 20 calciatori convocati da Mister Liverani:

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Balogh, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella;

Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Sohm;

Attaccanti: Adorante, Gervinho, Karamoh.

Wylan Cyprien indosserà la maglia numero 18. Hans Nicolussi Caviglia indosserà la maglia numero 41. Filippo Rinaldi indosserà la maglia numero 77. Simon Sohm indosserà la maglia numero 19.