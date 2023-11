Un'auto divorata dalle fiamme nel piazzale dello stadio

Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto è andata completamente in fiamme in viale dei Martiri della Libertà. Nel piazzale del parcheggio dello stadio Tardini è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco pronta a domare le fiamme: ma quando da Via Chiavari gli operatori del 115 si sono fiondati sul posto, non hanno potuto fare altro che cominciare i servizi di rimozione dello 'scheletro'. Dell'auto, presumibilmente una Mercedes, era rimasto solo la carrozzeria. Il resto è stato divorato completamente dalle fiamme. Non si segnalano persone coinvolte, mentre proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio.