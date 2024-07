"Un chilo di coca comprato a 27mila euro e rivenduto a 40mila"

La cocaina sarebbe giunta a Parma nascosta nel doppio fondo di un’auto ricavato senza lasciare segni di manomissione, nel tentativo di sfuggire ad eventuali controlli da parte di forze di polizia. Questa la ricostruzione della Guardia di Finanza nelle indagini coordinate dalla Procura di Parma e svolta dalle Fiamme Gialle. Secondo l’ipotesi investigativa, la cocaina, una volta giunta a Parma, sarebbe stata dirottata anche in altre province – Pesaro e Urbino, Macerata, Alessandria, Brescia, Mantova, Ravenna, Rimini, Udine, Pordenone - grazie all’utilizzo di svariati corrieri della droga. Al termine delle indagini risultano indagati quindici soggetti di nazionalità albanese, alcuni dei quali ritenuti dagli investigatori di notevole spessore criminale, evidenziato non solo da precedenti di polizia ma anche dai ruoli emersi nel corso delle indagini. In dettaglio, secondo l’ipotesi d’accusa condivisa dal GIP, il principale indagato, un uomo quarantenne di nazionalità albanese, già condannato per traffico internazionale di stupefacenti nel nostro Paese e già detenuto all’estero per gli stessi reati, avrebbe avuto il ruolo di grossista della sostanza stupefacente e si sarebbe avvalso di taluni collaboratori deputati a custodire la droga o a fungere da corrieri per le consegne; sarebbero poi emerse le condotte illecite dei pusher che a lui facevano riferimento, degli indagati che rappresentavano i suoi canali di approvvigionamento e dei suoi clienti in altre province.