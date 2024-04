Un gruppo di giovani prende di mira un'anziana salvata dai carabinieri

Una persona anziana la scorsa notte ha richiesto l’intervento dei Carabinieri perché qualcuno continuava a suonarle il campanello di casa, prima di scappare. La pattuglia ha raggiunto l’abitazione della donna che, sola in casa, era molto spaventata. I militari dell’Arma non ci hanno messo molto a risalire agli autori della bravata, un gruppo di bambini della zona. Dopo averli riconsegnati ai genitori, sono tornati dalla donna per tranquillizzarla. Il Brigadiere capo pattuglia ha subito intuito il disagio e il bisogno della donna e ha deciso con il collega, sebbene a fine turno ormai, di fermarsi per rassicurare l’anziana.

La donna ha ringraziato quelli che lei stessa ha definito “i suoi angeli con l’uniforme”. Accade con sempre maggior frequenza, sia nei piccoli centri sia nelle grandi città, che le persone avanti con l’età e sole, chiedano aiuto ai Carabinieri anche per problemi che possono sembrare insuperabili. I militari hanno interpretato al meglio lo spirito dell’Arma, quella tradizionale vicinanza al cittadino, cioè quella peculiare attitudine che connota l’agire dei Carabinieri, cioè la capacità di cogliere le preoccupazioni dei cittadini per fornire loro un aiuto concreto. La donna soddisfatta del risultato ottenuto non ha sporto denuncia nei confronti dei responsabili.