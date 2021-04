Un pacco di circa 50 chili con prodotti 100% italiani per le famiglie in difficoltà

Prosegue l’impegno di Coldiretti verso le famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid. In occasione delle festività di Pasqua, è partita, infatti, su tutto il territorio nazionale, un’imponente operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano per sostenere con prodotti alimentari di qualità del nostro Made in Italy le famiglie più bisognose.

L’iniziativa è promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, con la partecipazione di rilevanti realtà economiche e sociali del Paese e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Coldiretti Parma con i suoi collaboratori si è prontamente attivata, in sinergia con Emporio Solidale coordinato dal Presidente Giacomo Vezzani, per consegnare i pacchi ai nuclei famigliari in stato di bisogno del nostro territorio cittadino e provinciale.

Ogni famiglia – comunica Coldiretti - è destinataria di un pacco di circa 50 chili con prodotti 100% italiani come pasta, riso, Parmigiano Reggiano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini prosciutti, carne latte panna da cucina, zucchero ,olio extravergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino .

Alla consegna presenti il Vicepresidente Coldiretti Parma Luca Cotti, la Delegata prov.le Coldiretti Giovani Impresa e componente del Coordinamento prov.le Donne Impresa Francesca Mantelli e il Presidente Emporio Solidale Giacomo Vezzani.