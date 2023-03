Un tragico incidente: così MIchele Guzzo ha perso la vita

Per Michele Guzzo non c'è stato nulla da fare. Il giovane che ha cercato di scavalcare la cancellata di un'abitazione in via Partigiani d'Italia, ha perso la vita dopo essersi procurato una grave ferita che gli ha reciso l'arteria femorale. Non si conoscono ancora le cause che hanno spinto il 28enne, sabato mattina intorno alle 9, a oltrepassare la cancellata. Sull'accaduto sta indagando la polizia. Gli inquirenti hanno escluso l'ipotesi del furto. Durante l'incidente, il giovane ha perso i sensi e non è riuscito a chiedere aiuto. È stato notato da uno dei residenti che ha avvertito il 118. Immediati i soccorsi: è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso ma non ce l’ha fatta a causa della quantità di sangue perso dopo la ferita. Sul posto la polizia per tutti i rilievi del caso.