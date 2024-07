Un uomo investito sui binari nella notte: treni nel caos a Parma

Poco prima delle 23 una persona è stata investita da un treno tra Anzola dell'Emilia e Castelfranco Emilia, sulla linea Bologna-Milano con circolazione bloccata per accertamenti dell'autorità giudiziaria.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 180 minuti. Cancellati e con limitazione di percorso per diversi treni Regionali, mentre quattro Intercity hanno ritardi superiori a 2 ore sebbene la circolazione sia tornata regolare intorno alle 2 di questa notte:

Linea nel caos

Sono giorni di forti disagi per la linea cosiddetta "convenzionale" Bologna-Milano, già rallentata a causa dello svio di un treno merci avvenuto il giorno 11 luglio nei pressi di Parma. I tecnici sono ancora a lavoro e i treni viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato.

I treni Regionali sono cancellati tra Parma e Reggio Emilia. Attive corse con bus con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Treni Alta Velocità di martedì 16 luglio instradati sul percorso alternativo:

• FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:15): il treno ferma a Reggio Emilia AV e non ferma a Reggio Emilia, Parma e Piacenza. • FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Reggio Emilia e Parma. • FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54): il treno ferma a Reggio Emilia AV e non ferma a Reggio Emilia e Parma. • FR 8818 Lecce (8:04) - Milano Centrale (16:54): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Reggio Emilia e Parma. • FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:30 ) : il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Parma, Reggio Emilia e Modena. • FR 8820 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:54): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Reggio Emilia e Parma. • FR 8824 Lecce (9:58) - Milano Centrale (18:55): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Reggio Emilia e Parma. • FR 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (21:00): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Parma, Reggio Emilia e Modena. • FR 8819 Milano Centrale (16:05) - Bari Centrale (23:36): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Parma, Reggio Emilia e Modena. • FR 8830 Bari Centrale (16:30) - Milano Centrale (23:55): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Reggio Emilia e Parma. • FR 8823 Milano Centrale (17:50) - Pescara (23:05): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. • FR 8825 Milano Centrale (18:50) - Ancona (22:42): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. • FR 9330 Roma Termini (19:50) - Milano Centrale (0:15): il treno oggi ferma a Reggio Emilia AV anziché a Reggio Emilia, Parma e Piacenza. • FR 8829 Milano Centrale (20:05) - Ancona (23:38): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Parma, Reggio Emilia e Modena.

Treni Intercity di martedì 16 luglio oggetto di provvedimento:

• IC 583 Milano Centrale (5:10) - Bologna Centrale (7:44): il treno oggi è cancellato. I passeggeri in partenza da o diretti a Milano Rogoredo, Lodi, Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emilia e Modena possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia. • IC 1528 Bologna Centrale (10:46) - Milano Centrale (13:20): il treno oggi è cancellato. I passeggeri in partenza da o diretti a Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza, Lodi e Milano Rogoredo possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia. • IC 599 Milano Centrale (16:35) - Bologna Centrale (18:50): il treno oggi è cancellato. I passeggeri in partenza da o diretti a Milano Rogoredo, Lodi, Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emilia e Modena possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia. • IC 1526 Bologna Centrale (22:10) - Milano Centrale (0:30): il treno oggi è cancellato. I passeggeri in partenza da o diretti a Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza, Lodi e Milano Rogoredo possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.