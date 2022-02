Undici misure cautelari per spaccio: "Risse violente tra bande di pusher per contendersi le piazze"

Sei arresti, tre col divieto di dimora nella provincia di Parma, due irreperibili e altri sette indagati. E' questo il bilancio dell'operazione della Squadra mobile, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Parma, che ha portato a smantellare una grossa organizzazione che si occupava dello spaccio di droga, soprattutto hashish, tra il parco Falcone Borsellino e il parco Ducale a Parma.

"Le indagini sono nate - sottolinea il capo della squadra mobile di Parma Cosimo Romano - da una serie di aggressioni, che si sono consumate nel giro di 4-5 giorni nell'autunno del 2020. Quelle risse erano nate per accaparrarsi la piazza dello spaccio. La conferma ll'abbiamo avuta dalle parole di una delle vittime. Da quella testimonianza siamo riusciti ad identificare i 4 aggressori. Le stesse persone erano coinvolte in altre risse. I pusher operavano nei parchi Falcone e Borsellino e Ducale: lavoravano in autonomia e si facevano aiutare anche da altre persone, oltre ai 18 indagati.

"Erano bande indipendenti - prosegue Cosimo Romano - che operavano a distanza di una cinquantina di metri l'una dall'altra. Dopo la prima settimana non ci sono più state risse: questo ci ha fatto pensare che ci fosse una sorta di pax su chi e dove dovesse spacciare. Abbiamo impedito agli spacciatori di avere i rifornimenti: i grossisti, con base a Bergamo, che gli rifornivano di hashish (ma anche di anche eroina e crack), operavano anche al dettaglio, riuscendo a farsi rifornire anche da connazionali che rifornivano i propri colleghi. Sono stati sequestrati 8 chili di hashish ma è stato documentato un carico di 20 chili durante le varie attività investigative. Molti operavano da almeno due anni a Parma, avevano instaurato con i clienti un rapporto di fiducia".

"Lo stato fa di tutti perché i cittadini si riapproprino dei territori - ha sottolineato Alfonso d'Avino, Procuratore Capo di Parma . Alcune piazze di spaccio come il parco Falcone Borsellino e il parco Ducale vedono la presenza massiccia di spacciatori. C’è stato addirittura un servizio di una emittente nazionale sui pusher spacciavano in bicicletta in queste zone. Con questa operazione antidroga siamo riusciti a chiudere i rubinetti dell'approvigionamento di droga. Nei giorni scorsi abbiamo sequestrato un chilo di cocaina e 11 chili di hashish. È chiaro che bisogna dedicare molto tempo al contrasto dello spaccio: solo in questo modo possiamo evitare che continui l’approvvigionamento di droga"