Unione Pedemontana: 320 sanzioni in 40 giorni

L’anno appena iniziato si annuncia particolarmente intenso per il Corpo di polizia dell’Unione Pedemontana Parmense. In poco più di 40 giorni gli agenti hanno già rilevato 16 incidenti, di cui 10 con feriti, ed elevato 320 sanzioni, di cui 5 per la mancata assicurazione dei veicoli. Controlli serrati anche nel contrasto agli abusi edilizi, che hanno già portato ad individuare 3 irregolarità nei territori di Collecchio, Felino e Montechiarugolo.