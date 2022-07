Uomo in difficoltà sulla ferrata della Pietra di Bismantova: soccorso e salvato con l'elicottero

In tarda mattinata è stato necessario l'intervento del Soccorso Alpino stazione Monte Cusna e di Elipavullo per il recupero di un signore che, in solitaria, stava percorrendo la ferrata degli Alpini alla Pietra di Bismantova. L'uomo, del '61 residente a Parma, aveva deciso di recarsi da solo a percorrere il sentiero attrezzato della famosa Pietra quando, poco prima di raggiungere la cima, si è bloccato per un problema all'articolazione della spalla. Mancavano circa 40 metri alla fine della ferrata che lo avrebbe visto arrivare alla sommità ma il dolore forte gli ha impedito di portare a conclusione l'escursione. Vengono così allertati i soccorsi e una squadra della stazione Monte Cusna del Soccorso Alpino si avvia per il sentiero per raggiungere il target mentre viene attivato anche Elipavullo che recupera l'uomo con il verricello e lo trasporta alla piazzola di atterraggio a Castenuovo nè Monti dove è presente anche l'ambulanza . L'uomo, visitato dal personale sanitario, rifiuta il ricovero all'ospedale Sant'Anna di Castelnuovo e da solo ritorna a Parma.