Positivo al Covid stava per salire a bordo di un autobus: bloccato dai carabinieri

Era positivo al Covid-19 ma nonostante questo è uscito di casa, violando l'obbligo di quarantena come se nulla fosse, e stava per salire a bordo di un autobus del servizio di trasporto pubblico. Solo l'intervento dei carabinieri che, proprio in quel momento, stavano effettuando alcuni controlli alle fermate dei bus, ha permesso che potesse salire e rischiare di contagiare gli altri passeggeri. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi a Parma. L'uomo, identificato dai militari, è stato denunciato per delitto colposo contro la salute pubblica: è stato poi riportato presso la propria abitazione, dove dovrà passare il periodo di isolamento previsto dalla normativa contro il contagio.

A Sorbolo, in Piazza della Libertà, invece un passeggero senza biglietto, che si è rifiutato di mostrare il documento di identità al controllore, è stato invitato a scendere dal bus dai carabinieri, che sono arrivati sul posto dopo la chiamata del personale del servizio di trasporto.