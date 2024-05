Usa una carta di credito rubata nel Reggiano per fare shopping a Parma: denunciato

I carabinieri di Parma Centro hanno denunciato in stato di libertà un 40enne nordafricano perché ritenuto responsabile del reato di indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione.

Alcuni giorni fa, un 50enne, residente in provincia di Reggio Emilia, ma originario di Parma, si è recato presso la Stazione Carabinieri di Sant’Ilario, per denunciare il furto, da parte di ignoti, del suo portafogli e con esso anche le varie tessere, documenti e le carte di credito, contenute al suo interno.

Provveduto a fare immediatamente l’estratto conto con l’applicazione dell’home-banking, è comparsa, suo malgrado, un’operazione a lui sconosciuta, eseguita nel lasso di tempo in cui l’uomo non era più in possesso del portafoglio, per acquistare capi di abbigliamento presso un esercizio commerciale della città del valore di circa 100 euro.

Preoccupato dalle informazioni acquisite, si è recato presso la Caserma dei carabinieri di strada Garibaldi, dove ha riversato ai militari la documentazione bancaria che dimostrava l’utilizzo, a sua insaputa, della propria carta di credito.

I militari hanno quindi acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato presso il locale indicato dalla vittima, che analizzate, hanno evidenziato la presenza di un possibile sospetto, immortalato mentre si trovava alla cassa.

Dalle informazioni rese da alcuni testimoni, sono emersi elementi investigativi utili all’identificazione dell’uomo, che supportati da indagini tecniche hanno permesso di dare un nome ed un cognome all’autore del reato.

Al termine degli accertamenti il 40enne, senza fissa dimora in Italia, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, poiché ritenuto responsabile dei reati di indebito utilizzo di carta di credito e ricettazione.