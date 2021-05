Usano le carte telefoniche rubate in una tabaccheria di Tizzano: denunciati 9 albanesi

Hanno utilizzato le carte di ricarica telefonica rubate all'interno di una tabaccheria di Tizzano Val Parma per ricaricare i telefoni cellulari. Nove albanesi, residenti in Campania, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri, al termine di alcune indagini relative all'episodio dell'8 novembre del 2019. Nel corso della notte, infatti, alcuni ladri hanno portato a termine alcuni furti all'interno di alcuni negozi, tra i quali una tabaccheria. I malviventi avevano preso soldi in contanti, sigarette, biglietti per gli autobus e diverse ricariche telefoniche. I militari hanno effettuato alcuni approfondimenti investigativi: alcune carte erano state usate dalle utenze dei 9 albanesi, denunciati per ricettazione.