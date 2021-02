Usava documenti falsi per spostarsi: arrestato a Busseto

A Busseto i Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 23enne moldavo, residente in quel Comune per possesso di documenti falsi e falsità materiale. Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i carabinieri hanno prima fermato l’uomo, che ha esibito una carta di identità ed una patente di guida rilasciate dalla Repubblica della Romania, risultate entrambe false al termine degli accertamenti tecnici esperiti, poi gli è stato notificato un provvedimento restrittivo. E' stato tradotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa delle determinazioni che adotterà la Procura delle Repubblica parmigiana.