Parma nella morsa dell'usura, soldi in prestito dagli strozzini per pagare le bollette: richieste di aiuto aumentate del 10%

Con la crisi che morde forte, tra gli aumenti vertiginosi dei costi dei carburanti e delle bollette, sempre più famiglie e imprese parmigiane rischiano di finire nella morsa degli strozzini. Quello dell'usura è un mondo sommerso, molto difficile da analizzare ma il dato interessante, ricavato dai numeri forniti dal fondo Antiusura di Adiconsum, da quelli delle associazioni antiracket e del Commissario straordinario antiusura è che le richieste di aiuto e di accesso ai fondi antiusura, per quanto riguarda il nostro territorio provinciale, sono aumentate di circa il 10%, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'aumento è dovuto in gran parte alle richieste di prestito da parte di famiglie e imprese che non riescono a pagare le bollette. E' un dato, oltretutto, sottostimato perchè ci sono moltissimi casi in cui il reato di usura non viene denunciato.

Anche le denunce sono comunque aumentate di poco meno del 10%. Molto spesso le vittime non denunciano e si ritrovano così in balìa degli strozzini. Se fino a qualche anno fa, secondo l’indice InPut elaborato da Eurispes, Parma era la capitale nazionale dell'usura oggi il rischio per famiglie e imprese di contattare gli strozzini per risolvere i propri problemi di liquidità, magari per pagare le bollette, è molto elevato. Se nel periodo della pandemia si erano avute le prime avvisaglie del fenomeno ora, con la crisi che inciderà pesantemente sui bilanci famigliari soprattutto nei mesi autunnali ed invernali, la situazione è preoccupante e c'è grande attenzione rispetto al fenomeno.

Come cambia il mondo dell'usura: ora i soldi si chiedono in contanti

Il mercato dell'usura tende a modernizzarsi. Fioriscono le offerte di prestito da presunte società finaziarie che poi si rivelano, nei fatti, veri e propri usurai. “La situazione sta cambiando - sottolinea Sos Impresa - ci sono sempre più reti professionalizzate: società finanziarie più o meno regolari, mediatori creditizi, professionisti che hanno parvenza legale ma che in realtà sono strozzini. Un circuito sempre più difficile da far emergere perché, a differenza del passato, l’usuraio presta soldi in contanti e pretende rientri in contanti. Niente più assegni post datati che lasciano troppe tracce”.

Le richieste arrivate al Fondo antiusura di Adiconsum, per esempio, sono numericamente maggiori rispetto a quelle del periodo della pandemia. “L’andamento delle retribuzioni – spiega Rino Tarelli, presidente del fondo Antiusura di Adiconsum – ha dinamiche che si rinnovano di 4 anni per 4 anni. La crescita salariale è cadenzata e non omogenea con i costi dei prezzi di materie prime e alimentari che viaggiano a una velocità maggiore. Con queste premesse è naturale aspettarsi una platea di famiglie in difficoltà economica sempre maggiore”.

In alcuni contesti territoriali - si legge nel report del Dipartimento di Pubblica Sicurezza - l’avvento del Covid19 ha ampliato le condizioni favorevoli alla diffusione dell’usura in uno scenario già compromesso da povertà e disagi economici. Oltre alla Campania e il Lazio spiccano i dati relativi ad Emilia Romagna, Lombardia e Puglia. Dalle spese primarie al pagamento di dipendenti e fornitori, questi i campi in cui si annida il rischio dell'usura, sia familiare sia d'impresa".

Un'azienda su dieci nella morsa dell'usura

A rivolgersi agli usurai, secondo i dati di Eurispes, sarebbero stati il 12% delle 24,6 milioni di famiglie italiane e un’azienda su dieci. Più nel dettaglio, nel settore agricolo, composto da 750 mila imprese, almeno il 10% è caduto in mano agli strozzini, chiedendo prestiti di circa 30 mila euro. La percentuale è la stessa anche per il settore del commercio e dei servizi, che però è composto da un numero più elevato di società: 3,3 milioni di unità.