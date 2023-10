Va a trovare il fratello in ospedale e poi scompare: 80enne ritrovato in stato confusionale dai carabinieri a Compiano

Nella serata di ieri, una pattuglia del Norm di Borgotaro in servizio perlustrativo, su indicazione di un residente, ha individuato nei pressi di un esercizio pubblico di Compiano, un anziano in evidente stato confusionale. Ai militari l’uomo è apparso spaesato e non del tutto consapevole della situazione e del luogo in cui si trovava.

La pattuglia accompagnava quindi l’uomo in caserma, dove controllando le sue generalità in Banca Dati, si scopriva che si trattava di un 80enne di Canossa, segnalato quale persona scomparsa. L’uomo dopo aver fatto visita al fratello 90enne ricoverato presso l’ospedale di Montecchio Emilia, non aveva fatto ritorno a casa, dove ad attenderlo c'era il nipote, che preoccupato del ritardo segnalava la scomparsa ai carabinieri del luogo di residenza.

Accertate le buone condizioni di salute, l’80enne veniva tranquillizzato, in attesa dell’arrivo dei familiari a cui veniva riaffidato.