Viola il coprifuoco per andare a trovare la fidanzata: 30enne multato a Borgotaro

Pensavano che il coprifuoco iniziasse alle ore 23 e quindi si trovavano in strada, a passeggiare, alle 22.40 a Solignano. Tre giovani di 20 anni sono stati fermati e multati dai carabinieri nella serata di ieri, lunedì 16 novembre. I tre ragazzi si sono giustificati sostenendo di essere convinti dell'orario delle 23 e non delle 22 come limite per l'uscita di casa. Sono stati multati per 400 euro a testa. Un cittadino nigeriano di 30 anni è stato sanzionato dopo essere stato fermato dai militari di Solignano: era arrivato da Piacenza per incontrare un conoscente. Un 30enne di Borgotaro invece è stato fermato alle 23.30: si è giustificato dicendo che era andato a trovare la fidanzata. Per lui 400 euro di multa per aver violato il coprifuoco.