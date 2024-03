Va in vacanza con l'amico e poi gli ruba il bancomat: denunciato 50enne

“Chi trova un amico trova un tesoro”. Il proverbio sta a significare che è meglio fare affidamento su un amico che sul denaro: un amico è più prezioso di qualunque altro tesoro. In questo caso però i fatti smentiscono il proverbio.

I carabinieri della Stazione di Medesano hanno denunciato in stato di libertà un 50enne del posto per furto e indebito utilizzo di bancomat. L’uomo, durante una vacanza, si era appropriato del bancomat dell’amico con cui condivideva la stanza e, a sua insaputa aveva effettuato, con cadenza giornaliera, una decina di prelievi, utilizzando il codice Pin che era riuscito a sbirciare in un’occasione in cui si era recato a prelevare con il legittimo proprietario della carta, rimettendolo poi al suo posto senza che la vittima se ne avvedesse.

Quest’ultimo si era accorto solo dopo qualche giorno degli ammanchi, senza che avesse personalmente effettuato pagamenti o prelievi.

Da subito ha sospettato dell’amico, tanto da chiedergli spiegazioni, ottenendo una parziale ammissione con la promessa della restituzione del maltolto. Dopo aver atteso invano, l’uomo ha quindi deciso di rivolgersi ai carabinieri. I militari, sentiti alcuni testimoni e incrociati i dati dei prelievi effettuati con le date e i luoghi della vacanza dei due amici, hanno ricostruito la dinamica degli eventi e per il 50enne è scattata la denuncia per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento.