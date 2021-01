Vaccinazioni: dal 4 gennaio al Maggiore 430 dosi al giorno

Dopo le prime giornate di vaccinazione contro il Covid-19, che hanno coinvolto i sanitari e gli operatori delle aziende sanitarie di Parma - quelle del 27 e del 31 dicembre - a partire da lunedì 4 gennaio il sistema entrerà a pieno regime. Per la nostra città il punto individuato per i vaccini è l'Ospedale Maggiore. Da domani quindi verranno effettuate, secondo il programma impostato dalla Regione in accordo con le aziende sanitarie, circa 430 vaccinazioni al giorno. I primi ad essere coinvolti saranno i sanitari, gli operatori delle Rsa e i lavoratori dell'ospedale e delle altre strutture sanitarie.