Vaccini , al via la nuova modalità di prenotazione per i 50-54enni

Confermato l’obiettivo di garantire la prima dose entro giugno per le persone di questa fascia d’età

Da oggi, venerdì 28 maggio, i cittadini dai 50 ai 54 anni compiuti che vogliono vaccinarsi contro il coronavirus e non si sono registrati nel portale dedicato, devono prenotare l’appuntamento con le consuete modalità: numero verde 800.60.80.62 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13), sportelli unici CUP dell’AUSL, farmacie che effettuano prenotazioni Cup; online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb.

Per questa fascia di popolazione, quindi, non è più necessaria la candidatura tramite portale dedicato. Confermato, invece, l’obiettivo: garantire la prima dose entro il mese di giugno.

Alle ore 12 di oggi (primo giorno con questa modalità) erano già 2.600 le persone di Parma e provincia con età dai 50 ai 54 anni prenotate nella giornata di oggi. Degli oltre 15.000 cittadini che si sono candidati alla vaccinazione tramite portale dedicato, oltre 6.500 hanno ricevuto la e-mail con l'appuntamento per la vaccinazione che verrà effettuata dal Medico di famiglia, molti altri sono stati contattati direttamente dal proprio medico.

A coloro che non sono stati raggiunti dall'appuntamento via e-mail sono stati inviati sms dell’AUSL con l’indicazione di come prenotarsi