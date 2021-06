Vaccini, Bonaccini: "Entro il 18 giugno in Emilia tutti prenotati"

"Anche i più giovani potranno prenotarsi in sei modalità diverse che hanno funzionato alla grande in questa regione"

Dal 7 al 18 giugno, per fasce d'età, l'Emilia-Romagna apre a tutti le prenotazioni per il vaccino. Lo annuncia il presidente della Regione Stefano Bonaccini, oggi a Tagada' su La7. Il 3 giugno, dice Bonaccini, "oltre 200.000 quarantenni che si erano prenotati riceveranno un sms con data ora e luogo dove vaccinarsi". Invece "chi non si è prenotato dal giorno successivo potrà farlo". Poi, dal 7 al 18 giugno "ogni due giorni 35-39enni, 30-34enni, 35-29enni, 20-24enni e poi anche i più giovani potranno prenotarsi in sei modalita' diverse che hanno funzionato alla grande in questa regione", sottolinea ancora Bonaccini .