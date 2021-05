Vaccino, dal 13 maggio i 50-54enni possono richiedere l’appuntamento online

Un portale dedicato alle richieste online dei 50-54enni, per fissare gli appuntamenti dei cittadini della prossima fascia di età ai quali è rivolta la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Dal 13 maggio, le oltre 37.000 persone di Parma e provincia che appartengono a questa categoria potranno candidarsi alla vaccinazione utilizzando una procedura online.

COME FARE

I nati dal 1967 al 1971 compresi dovranno registrarsi sul portale dedicato, che sarà operativo da giovedì 13 maggio fino a lunedì 31 maggio.. Collegandosi al sito www.ausl.pr.it, si deve cliccare in homepage il bottone “Vaccinazioni anti Covid-19 tutte le informazioni utili” e selezionare la categoria “Persone dai 50 ai 54 anni” . Una volta raccolte le adesioni, sarà il medico a contattare i propri assistiti per fissare l’appuntamento.

NON CHIAMARE IL MEDICO

Pertanto, si invitano i cittadini di questa fascia d’età a non chiamare gli studi dei medici, ma ad utilizzare il portale per accedere alla vaccinazione. Considerato il numero elevato di persone candidate alla vaccinazione, l’adesione alla campagna mediante registrazione online è necessaria per facilitare l’accesso a questo servizio e al contempo per ottimizzare l’organizzazione del lavoro dei medici.